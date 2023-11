Kaum ist der neue Hausarzt da, verliert er die Bewilligung

Boltigen im Berner Obersimmental steht vorerst ohne Hausarzt da. Bild: Image/Pond5 Images

Die Gemeinde Boltigen hatte sich gefreut, einen neuen Hausarzt gefunden zu haben. Doch nun entzog der Kanton Bern ihm die Bewilligung zur Berufsausübung. Die Gemeinde spricht von einer «Hiobsbotschaft».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 1200-Seelen-Gemeinde Boltigen im Berner Obersimmental hat nach langer Suche einen neuen Hausarzt gefunden, der die örtliche Praxis übernehmen sollte.

Doch daraus wird nichts: Der Kanton Bern habe Mohammed Hussain Al Saad «die Berufsausübungsbewilligung mit sofortiger Wirkung entzogen», teilte die Gemeinde mit.

Angeblich wurden Al Saads in Deutschland erworbene Titel durch eine Kommission des Bundesamts für Gesundheit widerrufen. Mehr anzeigen

«Das Engagement der Gemeinde Boltigen und der Wille der Bevölkerung, die Gesundheitsversorgung in Boltigen und Umgebung aufrechtzuerhalten, scheint gescheitert zu sein»: So verkündet der Gemeinderat das abrupte Aus der örtlichen Hausarztpraxis.

Das Gesundheitsamt des Kantons Bern habe dem Arzt Mohammed Hussain Al Saad am Vortag «die Berufsausübungsbewilligung mit sofortiger Wirkung entzogen», heisst es in der Mitteilung vom Dienstag weiter.

Hausarzt wurde überschwänglich begrüsst

Der Gemeinderat spricht von einer «Hiobsbotschaft», und macht deutlich, dass die Gründe für die Entziehung der Arztbewilligung im Dunkeln lägen: Den örtlichen Behörden lägen noch «keine gesicherten Informationen über die Gründe der kantonalen Massnahme vor». Man stehe aber mit dem kantonalen Gesundheitsamt in Kontakt, um betriebliche, rechtliche und finanzielle Fragen zu klären.

Der neue Hausarzt war in der 1288-Einwohner*innen-Gemeinde im bernischen Obersimmental überaus herzlich willkommen geheissen worden. «20 Minuten» hatte erst am Montag über ein Plakat berichtet, das am Ortseingang aufgehängt worden war und die Aufschrift trug: «Er hat den Doktortitel und wir haben ihn. Dr. Med. Al Saad. Willkommen in Boltigen.» Auch das Lokalmedium «Bärn Today» griff das Thema auf.

Der langjährige Hausarzt Robert Härri geht nach 37 Jahren in Pension. Nach langer Suche sei der 41-jährige Al Saad, der aus Saudi-Arabien stamme, als Nachfolger gefunden worden. Er war bereits seit November jeweils am Wochenende in der Praxis tätig, heisst es bei «Bärn Today» weiter. Nun hätte er diese übernehmen sollen.

BAG erkennt Weiterbildungstitel nicht an

Die Berner Gesundheitsdirektion erklärte «20 Minuten», Al Saads in Deutschland erworbene Weiterbildungstitel seien durch die zuständige Kommission des Bundesamts für Gesundheit (BAG) widerrufen worden. Und ohne diese Titel könne er keine eigene Praxis führen.

In Boltigen ist die Enttäuschung gross: «Der Gemeinderat bedauert die aktuelle Situation und die Schliessung der Arztpraxis in Boltigen zutiefst», heisst es in der Mitteilung weiter. Man wolle «alles daran setzen, die Sachlage im Interesse der Bevölkerung von Boltigen und Umgebung zu klären».