Mann in Köniz von Zug erfasst und tödlich verletzt

Er wollte Bahnübergang bei Köniz BE trotz geschlossener Schranken überqueren – das wurde einem 35-Jährigen zum Verhängnis. Der Mann wurde von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Ein 35-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag im Bereich eines Bahnübergangs in Köniz BE ums Leben gekommen. Er wollte die Gleise bei geschlossenen Bahnschranken überqueren und wurde von einem Zug erfasst. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit.

Der Zug konnte die Kollision trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung nicht verhindern. Ein Notarzt konnte laut Communiqué nur noch den Tod des Mannes feststellen, bei dem es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern handelt.

Der Bahnverkehr zwischen Bern und Schwarzenburg war für mehrere Stunden unterbrochen. Die Kantonspolizei Bern untersucht jetzt den genauen Hergang des Unfalls.

