Ein 18-jähriger Mann ist in Lenk BE am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Er stürzte mit einem landwirtschaftlichen Transporter ein Bord hinunter. (Symbolbild) Bild: Keystone

Schwerer Arbeitsunfall in Lenk BE am Samstagnachmittag. Ein 18-jähriger Mann ist dabei tödlich verletzt worden. Er stürzte mit einem landwirtschaftlichen Transporter ein Bord hinunter.

Transporter stürzt Bord hinunter

Der Unfall ereignete sich in Lenk in einem Waldabschnitt an der Gutenbrunnenstrasse kurz nach 11.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagabend weiter mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge transportierte der Mann auf einem Transporter Holz, als er aus noch zu klärenden Gründen mit dem Fahrzeug ein Bord hinunter stürzte. Trotz Reanimationsmassnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen.

SDA/tcar