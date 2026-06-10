Massives Leck in der Badi Kandersteg entdeckt – pro Tag verschwinden 100'000 Liter

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stoffe könnten in Umwelt gelangt sein Massives Leck in der Badi Kandersteg entdeckt – pro Tag verschwinden 100'000 Liter

Gianluca Reucher

10.6.2026

Wer in die Badi möchte, muss sich in Kandersteg noch gedulden. Die Anlage bleibt bis auf Weiteres geschlossen. (Symbolbild)
Wer in die Badi möchte, muss sich in Kandersteg noch gedulden. Die Anlage bleibt bis auf Weiteres geschlossen. (Symbolbild)
Foto: sda

In der Badi Kandersteg BE ist ein massives Leck entdeckt worden. Pro Tag fliessen rund 100'000 Liter aufbereitetes Chlorwasser ab – wohin, ist allerdings unklar.

Gianluca Reucher

10.06.2026, 19:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Badi Kandersteg BE verliert pro Tag rund 100'000 Liter Wasser, wie die Gemeinde mitteilt.
  • Das Wasser wurde bereits erwärmt und mit Chlor sowie weiteren Aufbereitungschemikalien behandelt.
  • Es ist bislang nicht bekannt, wohin das Wasser abgeflossen ist. Stoffe könnten womöglich in die Umwelt gelangt sein.
  • Die ursprünglich geplante Eröffnung der Anlage am 20. Mai muss bis auf Weiteres verschoben werden.
Mehr anzeigen

Eigentlich hätte die Badi Kandersteg bereits am 20. Mai ihre Tore öffnen sollen. Nachdem bei den Vorbereitungen für die Saison 2026 allerdings ein enormer Wasserverlust festgestellt wurde, muss die Eröffnung bis auf Weiteres verschoben werden.

Wie die Gemeinde Kandersteg mitteilt, fliessen pro Tag rund 100'000 Liter aus der Badi ab. Laut einer Rechnung der «Berner Zeitung» würde diese Menge bedeuten, dass innerhalb von zehn Tagen das gesamte Wasservolumen der Anlage verloren wäre.

Aufbereitetes Chlorwasser könnte in die Umwelt gelangt sein

Was der Gemeinde ausserdem Sorgen bereitet: Das austretende Wasser wurde bereits erwärmt und mit Chlor sowie weiteren Aufbereitungschemikalien behandelt. Und: Es ist bislang nicht bekannt, wohin das Wasser abgeflossen ist.

«Ich habe grosse Angst vor dem Wasser». Über 700'000 Erwachsene können nicht schwimmen – so lernen sie es

«Ich habe grosse Angst vor dem Wasser»Über 700'000 Erwachsene können nicht schwimmen – so lernen sie es

Untersuchungen zufolge, sei das Wasser nicht in die Kanalisation geflossen. Die Gemeinde weist deshalb darauf hin, dass die enthaltenen Stoffe womöglich unkontrolliert in die Umwelt gelangt sein könnten.

Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Wann die Badi geöffnet werden kann, ist unklar.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sommerserie (3/5): Piscine du Casino – Die Luxusbadi am Genfersee

Sommerserie (3/5): Piscine du Casino – Die Luxusbadi am Genfersee

Sie gilt als eine der teuersten Badi der Schweiz. Neben Abkühlung und Blick über den Genfersee birgt der Ort auch ein musikalisches Geheimnis. Diese Atmosphäre wollten sich Redaktor*innen Sulamith Ehrensperger und Bruno Bötschi nicht entgehen lassen.

20.07.2021

Meistgelesen

Ex-Nati-Star Roger Wehrli: «Ein fertiger Seich! So ist die WM ein Grümpelturnier»
Deutsches Magazin zerlegt Schweizer Nati-Trikot: «Eine historische Frechheit»
Ukraine-Krieg dauert nun so lange wie der Erste Weltkrieg +++ Flamingo-Rakete trifft russische Rüstungsfabrik in Tscheboksary
Name von vermisster Deutschen in Epstein-Files aufgetaucht
Massives Leck in der Badi Kandersteg entdeckt – pro Tag verschwinden 100'000 Liter

Mehr zu dem Thema

Riesen-Knatsch im Zürcher Oberland. Beliebte See-Badi verliert plötzlich alle Parkplätze

Riesen-Knatsch im Zürcher OberlandBeliebte See-Badi verliert plötzlich alle Parkplätze

Die schönsten Badis der Schweiz. Wer jetzt nicht ins Wasser springt, ist selber schuld

Die schönsten Badis der SchweizWer jetzt nicht ins Wasser springt, ist selber schuld

Baden ohne Chlor. Diese Naturbadis solltest du diesen Sommer besuchen

Baden ohne ChlorDiese Naturbadis solltest du diesen Sommer besuchen