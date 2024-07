Die Kantonspolizei Bern hat am Montag in Ins mithilfe eines Diensthundes einen mutmasslichen Einbrecher angehalten. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei Bern hat in Ins mithilfe eines Diensthundes einen mutmasslichen Einbrecher angehalten. Der Jugendliche befindet sich in Untersuchungshaft.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde wegen des Verdachts des Einbruchs in ein Wohnmobil festgenommen.

Mithilfe eines Diensthundes konnte die Polizei den im Gebüsch versteckten Jugendlichen anhalten.

Bei dem Einsatz wurde der Verdächtige vom Polizeihund gebissen und musste ins Spital. Mehr anzeigen

Die Polizei wurde am frühen Montagmorgen darauf hingewiesen, dass sich in Ins zwei Personen unberechtigt Zutritt in ein Wohnmobil verschafften, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Vor Ort war niemand mehr auffindbar. Mithilfe eines Diensthundes konnte die Polizei schliesslich einen im Gebüsch versteckten Jugendlichen anhalten.

Zweite Person noch auf der Flucht

Weil sich der 16 Jahre alte Jugendliche nicht stellen wollte, wurde er vom Diensthund gebissen. Er wurde von der Polizei medizinisch erstversorgt, wie es weiter hiess. Danach wurde er in ein Spital gebracht. Gemäss Polizei steht der Jugendliche im Verdacht, weitere Diebstähle begangen zu haben.

Die Polizei konnte die zweite Person trotz intensiver Nachsuche nicht auffinden.

sda/tcar