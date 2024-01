Das Silvesterschwimmen vom Moossee

Rund 50 Schwimmerinnen und Schwimmer haben sich an Silvester in das 5,5 Grad kalte Wasser im Moossee in Moosseedorf BE gewagt. Der Sage nach wäscht das Neujahrsschwimmen alte Sünden ab und sorgt dafür, dass man das neue Jahr mit reinem Körper und Geist verbringen kann.

31.12.2023