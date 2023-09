Die Berner Kantonspolizei nahm die Suche nach zwei Motorradfahrern auf, die in Utzenstorf einen Mann überfallen haben sollen. (Archivbild) Keystone

Zwei junge Töfffahrer haben am Freitag in der Gegend Altwyden bei Utzenstorf BE einen Mann mit einem Messer bedroht und ihm das Portemonnaie weggenommen.

Anschliessend fuhren sie mit ihren Motorrädern davon. Der Beraubte wurde nicht verletzt, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann stand kurz vor 18.45 Uhr bei seinem Auto auf einem Parkplatz bei der Emme, als die beiden Unbekannten mit ihren Motorrädern dazukamen und ihn ansprachen. Sie hätten ihn unvermittelt gepackt und ein Messer gezückt.

Die beiden flüchteten in Richtung Utzenstorf. Die Polizei nahm die Nachsuche auf, konnte die beiden mutmasslichen Täter aber nicht festnehmen, wie es in der Mitteilung heisst.

scmi, sda