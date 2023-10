17-Jähriger von Traktor geschleudert und überrollt

Ein 17-Jähriger stürzte in Euthal SZ von einem fahrenden Traktor und verletzte sich erheblich. (Symbolbild) KEYSTONE

Bei der Fahrt auf einem Oldtimer-Traktor ist ein 17-Jähriger am Sonntagmorgen in Euthal SZ vom Fahrzeug geschleudert und vom Hinterrad des Fahrzeugs überrollt worden. Die Rega flog den erheblich verletzten Jugendlichen in ein asserkantonales Spital.

Der 17-Jährige war mit einer anderen Begleitperson auf dem von einem 16-.Jährigen gelenkten Traktor unterwegs, wie die Kantonspolizei mitteilte. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei untersuchen den genauen Unfallhergang.

sda