Die Kantonspolizei Zug nahm den Tatverdächtigen bei Vorbereitungsarbeiten für einen weiteren Fahrzeugbrand fest. (Symbolbild) Keystone

Die Polizei hat nach mehreren Fahrzeugbränden in der Innenstadt von Zug den mutmasslichen Täter festgenommen. Für den Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet, wie die Kantonspolizei Zug am Samstag mitteilte.

SDA

Der Mann sei am Donnerstagabend bei Vorbereitungsarbeiten für einen weiteren Fahrzeugbrand beim Bundesplatz festgenommen worden. Beim Tatverdächtigen handelt es sich gemäss Communiqué um einen 44-jährigen Litauer.

In der Nacht auf Dienstag hatten in der Stadt Zug gleich zwei Autos gebrannt. Ein dritter Fahrzeugbrand ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch und ein weiterer am 23. Oktober. Wie Ermittlungen der Behörden zeigten, wurden alle vier Fahrzeuge «mutwillig» angezündet.

yedu, sda