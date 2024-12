Beim Verkehrsunfall in Wassen UR verletzte sich die Automobilistin erheblich. Das Auto musste aus der Reuss geborgen werden. Bild: Keystone

Auf der Gotthardstrasse in Wassen UR ist am Dienstagmorgen eine 29-jährige Automobilistin verunfallt und erheblich verletzt worden. Die Gotthardstrasse war während mehreren Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Gotthardstrasse in Wassen UR ist eine 29-jährige Automobilistin schwer verunfallt.

Ihr Auto durchbrach die das Geländer der Reussbrücke und stürzte über 30 Meter in die Tiefe in die Reuss.

Beim Verkehrsunfall verletzte sich die Autofahrerin erheblich, sie musste ins Spital überführt werden. Mehr anzeigen

Die Lenkerin war mit zwei Hunden im Auto von Wassen Richtung Gurtnellen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve im Gebiet Pfaffensprung auf eine Strassenböschung fuhr und das Geländer der Reussbrücke durchbrach, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stürzte das Auto über 30 Meter in die Tiefe in die Reuss.

Beim Verkehrsunfall verletzte sich die Autofahrerin erheblich, wie es in der Mitteilung hiess. Sie musste ins Spital überführt werden. Einer der zwei Hunde verstarb. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Wegen der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Gotthardstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Warum es zum Unfall kam, wird von der Polizei abgeklärt.