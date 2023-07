Autofahrerin zieht Schneise der Verwüstung durch Zuger Parkhaus

Nach dem missglückten Einfahrmanöver ist der Schaden im Parkhaus gross. Keystone

Die Verwechslung von Gas– und Bremspedal kommt eine Frau in Zug teuer zu stehen. Sie ramponierte ein Parkhaus in Zug mit ihrem Fahrzeug gründlich.

Beim Einfahren in das Parkhaus eines Einkaufszentrums in Zug hat eine 49-jährige Autofahrerin am Samstagmorgen Gas und Bremse verwechselt. Ihr Fahrzeug streifte eine Wand, fuhr die Einfahrtsschranke um, rammte eine zweite Wand und beendete das missglückte Manöver an einem parkierten Auto.

Darüber fielen Mauerbrocken der gerammten Wände auf zwei weitere parkierte Autos, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Autolenkerin blieb unverletzt. An ihrem und am gerammten parkierten Auto entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 110'000 Franken.

sda