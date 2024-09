Fahrer verliert auf dem Gotthardpass Kontrolle und landet im Gebüsch

Die Fahrt über den Gotthardpass endete in einem Gebüsch. Keystone

Ein Porsche-Fahrer aus Basel verlor am Montag bei der Fahrt von Andermatt in Richtung Gotthardpass die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Resultat: 60'000 Franken Schaden.

SDA

Am Montag, um 16.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Basler Kontrollschildern von Andermatt in Richtung Gotthardpass.

Der Lenker eines Sportwagens ist am Montag bei der Fahrt von Andermatt UR Richtung Gotthardpass TI verunfallt. Er blieb unverletzt. Den Schaden an dem Auto bezifferte die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag auf 60'000 Franken.

Das Auto sei im Gebiet Zeichnet Flue in einer Kurve ins Schleudern geraten, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Es sei darauf mit einem Kolonnenstein kollidiert und dann rückwärts mehrere Meter einen Abhang hinuntergerutscht. Dort sei das Fahrzeug in einem Gebüsch zum Stillstand gekommen.

Beim Unfallwagen handelt es sich um einen Porsche Targa 4 GTS und kostet neu rund 225'000 Franken. Das Auto hat ein Dach, das man abnehmen kann, aber eine feste Heckscheibe, was den Targa einmalig macht. Das Auto hat 541 PS und ist in 3,1 Sekunden auf 100 km/h.

rl, sda