Luzern leistet sich zwei neue Luxusautos für die Staatsflotte

Schwere Karossen für einen notorisch klammen Staat: Blick auf die Stadt Luzern, Hauptort des Kantons. Bild: KEYSTONE

Die Luzerner Regierung hat sich zwei neue Elektrowagen besorgt. Zusammen mit einem Hybrid-Auto, das schon seit ein paar Jahren genutzt wird, stehen der Exekutive damit nun drei Luxusmodelle zur Verfügung.

tgre Gianluca Reucher

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Luzerner Regierung hat im vergangenen Jahr auf Vorschlag der Polizei zwei neue Elektrowagen gekauft.

Bereits 2020 hatte sich die Exekutive einen Audi A8 mit Hybridantrieb angeschafft.

Für die beiden neusten Elektrowagen hat die Luzerner Regierung knapp 200'000 Franken investiert und damit deutlich mehr als andere Kantone. Mehr anzeigen

Die Luzerner Regierung gönnt sich für ihre Staatsflotte etwas Luxus. So hat sich die Exekutive im vergangenen Jahr auf Vorschlag der Luzerner Polizei zwei neue Elektrowagen angeschafft.

Die Modelle der Marke Mercedes-Benz bringen 408 und 204 PS auf die Strasse und haben etwas über 100'000 beziehungsweise rund 90'000 Franken gekostet. Damit sind die fünf Regierungsmitglieder nun in drei Luxusgefährten unterwegs und unterscheiden sich deutlich von anderen Kantonen.

Auch Luxus-Audi ist Teil der Flotte

Wie die Staatskanzlei dem «Boten der Urschweiz» bestätigte, hatte sich die Luzerner Regierung bereits im Jahr 2020 für knapp 88'500 Franken einen Audi A8 mit Hybridantrieb besorgt. Alle drei Fahrzeuge mussten nicht öffentlich ausgeschrieben werden, weil die dafür nötige Preisschwelle von 100'000 auf 150'000 Franken angehoben wurde.

Unbekannt ist auch, welches Regierungsmitglied wie oft und wie lange eines der Autos nutzt. Wer vom fünfköpfigen Gremium ein um zwei Drittel vergünstigtes Generalabonnement der 1. Klasse bezieht, ist ebenfalls nicht öffentlich. Das dürfte sich allerdings mit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips im Juni ändern.

Klar ist dafür: Ylfete Fanaj, Armin Hartmann, Fabian Peter, Michaela Tschuor und Reto Wyss werden jeweils von Mitarbeitenden der Luzerner Polizei chauffiert. Laut dem kantonalen Informationschef Andreas Töns entscheiden sie selbst, wann sie gefahren werden wollen: «Die Dienstfahrzeuge und Chauffeure stehen für alle Einsätze zur Verfügung, die das Amt als Regierungsrätin oder -rat mit sich bringt.»

Luzerner Regierung fährt etwas mehr als 21'000 Kilometer

Mit ihren Luxuswagen sticht die Luzerner Regierung im Zentralschweizer Vergleich klar heraus. Nidwalden, Schwyz und Uri bieten ihren Regierungsmitgliedern nur ein (deutlich günstigeres) Gefährt an, Zug und Obwalden sogar gar keines.

In den grossen Nachbarkantonen Aargau und Bern stehen den Regierungsmitgliedern zwar mehr Autos zur Verfügung, dafür legen diese aber auch mehr Kilometer zurück als in Luzern. So kam das fünfköpfige Gremium in Aargau mit vier Mercedes und einem Tesla 2024 auf ganze 110'000 Kilometer, während in Luzern nur etwas mehr als 21'000 Kilometer gefahren wurden - ähnlich zu den vorigen Jahren.