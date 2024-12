Polizeihund stoppt Einbrecher in Cham ZG mit Biss in Unterarm

Polizeihund «Chevy» stoppte einen mutmasslichen Einbrecher mit einem Biss in den Arm. Keystone

Ein Polizeihund hat in Cham ZG einen mutmasslichen Einbrecher auf der Flucht vor den Behörden mit einem Biss in den Unterarm gestoppt. Der Mann, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, wurde festgenommen und in ein Spital gebracht. Die Polizei nahm zwei mutmassliche Komplizen ebenfalls fest.

Den drei Marokkanern im Alter von 16 und 17 Jahren wird ein Einbruch in ein Verkaufsgeschäft in Hüneberg ZG in der Nacht auf Dienstag vorgeworfen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Geprüft werde auch, ob die Männer zudem für mehrere Fahrzeugaufbrüche im Ort verantwortlich sind.

Ein Polizeihund kam den mutmasslichen Einbrechern nach der Tat über eine Fährte nach Cham auf die Schliche. Später sichteten die Beamten drei Personen, die daraufhin über Bahngeleise in einen Park flüchteten. Die Polizei umstellte den Park.

In der Folge spürte eine weitere Polizeihündin einen der drei Männer auf. Er lag in einem Gebüsch und liess sich widerstandslos festnehmen. Auch der zweite Mann wurde aufgespürt. Dieser griff jedoch laut Mitteilung den Polizeihundeführer tätlich an und rannte davon. Dabei wurde er von einem der Hunde gestoppt. Auch der dritte Mann, der sich im Park versteckt hatte, wurde gefunden. Er liess sich widerstandslos festnehmen.