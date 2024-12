Ein erst 15-jähriger Autofahrer ist am Samstagmittag auf der Flucht vor der Polizei in Umiken AG in eine Hausmauer geprallt. Bild: Keystone

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein erst 15-jähriger Autofahrer am Samstagmittag in Umiken AG in eine Hausmauer geprallt. Die Polizei nahm den Jugendlichen fest.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 15-jähriger Autofahrer ist in Umiken vor der Polizei geflüchtet und gegen eine Hauswand geprallt.

Die Polizei nahm den Franzosen unverletzt fest.

Am Auto und am Gebäude entstand ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Mehr anzeigen

Der Autofahrer war der Polizei kurz nach 11.00 Uhr durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Nur Minuten später habe eine alarmierte Polizeipatrouille den Automobilisten gekreuzt, gewendet und mit Blaulicht die Verfolgung aufgenommen.

Der Autofahrer sei geflüchtet, habe eine stehende Autokolonne überholt und sei in eine Quartierstrasse eingebogen. Am Ende dieser kurzen Sackgasse habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen eine Hauswand geprallt. Die Polizisten hätten den erst 15-jährigen Franzosen unverletzt festgenommen. Am Auto und am Gebäude sei beträchtlicher Sachschaden entstanden.

Welche Absichten der Jugendliche ohne Wohnsitz in der Schweiz verfolgt hatte und wem das Auto gehört, war vorerst unklar.

ed, sda