Grosse Rauchsäule in Basler Innenstadt In der Basler Innenstadt brennt es. Wie mehrere News-Portale berichten, sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Weitere Informationen folgen. 11.10.2023

Ein Brand in der Basler Innenstadt führte am Mittwoch zeitweise zu starker Rauchentwicklung. Anwohner*innen waren dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch der Tramverkehr war beeinträchtigt.

Ein Brand in einem Geschäftsgebäude in der Basler Innenstadt hat am Mittwochmorgen den Tramverkehr durch die Hauptachse lahmgelegt. Über die Plattform Alertswiss wurde die Bevölkerung in der Umgebung aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Klimaanlagen auszuschalten. Mittlerweile konnte der Brand gelöscht werden.

Der Brand sei in der Liegenschaft an der Falknerstrasse 29 ausgebrochen, heisst es auf Alertswiss. Das Feuer habe zu einem «starken unangenehmen Geruch» geführt.

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, den Ort des Brandes weiträumig zu meiden. Unterbrochen waren zudem die vielen Tramlinien, die durch die betroffene Talachse der Basler Innenstadt verkehren, wie die Basler Verkehrs-Betriebe BVB mitteilten.

Augenzeug*innen berichten von einem lauten Knall, der zu hören gewesen sei: «Auf ein Mal hat alles vibriert und wir haben einen lauten Knall gehört.» So beschreiben News-Scouts die Explosion bei «20 Minuten».