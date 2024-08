Mann mit Verbrennungen in Frenkendorf BL entdeckt

Die Polizei Basel-Landschaft ist wegen einer schwerverletzten Person nach Frenkendorf ausgerückt. (Symbolaufnahme) Keystone

SDA

Bei einer Tankstelle ist am Samstagmorgen im Baselbieter Frenkendorf ein junger Mann mit schweren Verbrennungen aufgefunden worden. Die Polizei schliesst ein Verbrechen nicht aus.

Die Polizei Basel-Landschaft untersucht die Umstände des Vorfalls und kann eine Fremdeinwirkung nicht ausschliessen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal zu melden. Mehr anzeigen

Beim Verletzten handle es sich um einen 19-jährigen Portugiesen, teilte die Polizei Basel-Landschaft mit. Er sei schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden.

Der Mann, der kurz vor 5.30 Uhr aufgefunden wurde, befand sich, als die Einsatzkräfte eintrafen, vor einer Tankstelle an der Rheintalstrasse.

Die Umstände, die zu den Verletzungen des Mannes führten, sowie der konkrete Tathergang sind am Samstagnachmittag Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Polizei Basel-Landschaft. Eine Dritt- oder Fremdeinwirkung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeug*innen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale in Liestal (Telefon 061 553 35 35) in Verbindung zu setzen.

rl, sda