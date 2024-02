Die Sanität brachte die fünf Verletzten im Alter von zehn und elf Jahren ins Spital. Symbolbild: Keystone

Bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in einem Park in Basel sind am frühen Mittwochabend mindestens fünf Kinder verletzt worden. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen hatte im Giesslipark im Klybeck mit dem Feuerwerk hantiert. Dieses explodierte laut der Polizei aus noch unklaren Gründen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim zünden von Feuerwerkskörpern sind mindestens fünf Kinder in Basel verletzt worden.

Die Gruppe von Kindern und Jugendlichen hatte im Giesslipark im Klybeck mit dem Feuerwerk hantiert.

Die Sanität brachte die Verletzten im Alter von zehn und elf Jahren ins Spital. Mehr anzeigen

Die Sanität brachte die Verletzten im Alter von zehn und elf Jahren ins Spital, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Zur Schwere der Verletzungen machte ein Behördensprecher auf Anfrage keine Angaben.

Der Vorfall ereignete sich demnach kurz nach 17.00 Uhr. Die Polizei sperrte die Kleinhüningerstrasse beim Ereignisort vorübergehend ab. Betroffen war auch eine Tramlinie.

Die Jugendanwaltschaft leitete Ermittlungen zum Hergang ein. Sie suchte Zeugen.

sda