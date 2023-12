In einer Unterführung des Bahnhofs Aarau (Bild) kam es am 26. Dezember zu zwei Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern. (Archiv) Bild: Keystone

Ein 18-jähriger Afghane wird von der Aargauer Kantonspolizei festgenommen. Er wird verdächtigt, für die Messerstiche vom Stephanstag am Bahnhof Aarau verantwortlich zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 18-jähriger Afghane wird von der Aargauer Kantonspolizei festgenommen.

Er wird verdächtigt, für die Messerstiche vom Stephanstag am Bahnhof Aarau verantwortlich zu sein.

Wie die Polizei mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft gegen den Afghanen eine Untersuchung eröffnet und Haft beantragt. Mehr anzeigen

Ein 18-jähriger Afghane wird von der Aargauer Kantonspolizei verdächtigt, für die Messerstiche vom Stephanstag am Bahnhof Aarau verantwortlich zu sein. Der junge Mann ist von der Polizei vorläufig festgenommen worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft gegen den Afghanen eine Untersuchung eröffnet und Haft beantragt. Es bestehe ein dringender Tatverdacht gegen den jungen Mann.

Es gab vier Verletzte

Bei zwei Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern waren am 26. Dezember am Bahnhof Aarau insgesamt vier Personen verletzt worden – drei durch Faustschläge, einer durch ein Messer. Noch in derselben Nacht nahm die Polizei drei Afghanen fest, welche des Angriffs mit einem Messer verdächtigt wurden.

Dieser Tatverdacht erhärtete sich aber nicht, wie die Polizei am Samstag schrieb. Verletzt wurden Afghanen und Eritreer.

SDA/tcar