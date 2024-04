30 Kilogramm Drogen und Bargeld sichergestellt

Diese Drogen hat die Kantonspolizei Solothurn im Raum Grenchen sichergestellt. Fünf Personen wurden festgenommen. Bild: Keystone

Der Solothurner Polizei ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen: In der Region Grenchen SO wurden rund 30 Kilogramm mutmassliches Kokain und 50'000 Franken Bargeld sichergestellt. Fünf Personen wurden festgenommen.

SDA

Fünf Personen wurden bei der Aktion festgenommen.

Bei einer gezielten Aktion hat die Kantonspolizei Solothurn am Freitag in der Region Grenchen SO rund 30 Kilogramm mutmassliches Kokain und 50'000 Franken Bargeld sichergestellt. Fünf Personen wurden festgenommen. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 33-jähriger Schweizer.

Weitere Ermittlungen sind im Gang

Der Mann werde verdächtigt, im Raum Grenchen einen Drogenhandel betrieben zu haben, teilte die Kantonspolizei mit. Dem Zugriff gingen Ermittlungen der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft voraus.

An der Aktion waren mehrere Dutzend Polizeiangehörige sowie Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft beteiligt. Weitere Ermittlungen sind im Gang, wie die Polizei schrieb.

ga, sda