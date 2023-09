Die Deutschen Zollbehörden haben diese ausgestopfte Waldohreule in Waldshut beschlagnahmt. Die Einfuhr ist laut Zoll nur mit besonderer Genehmigung erlaubt. Keystone

Deutsche Zöllner haben in Waldshut an der Rheingrenze zur Schweiz das Präparat einer international geschützten Waldohreule entdeckt und beschlagnahmt.

Ein 81-Jähriger aus Baden AG bestellte eine ausgestopfte Waldohreule.

Doch die Tiere sind artengeschützt und können nicht ohne entsprechende Genehmigung nach Hause bestellt werden.

Deutsche Zöllner fingen das Paket ab.

Gegen den 81-jährigen Käufer aus Baden AG wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet, wie das Hauptzollamt Singen am Dienstag mitteilte. Die artengeschützte Waldohreule fanden Waldshuter Zöllner bereits am 19. Juli bei der Kontrolle eines Postpakets, wie der Zoll in einer Medienmitteilung schreibt.

Das als «wissenschaftliches Modell» deklarierte Tier habe der Schweizer über eine amerikanische Internetplattform erworben. Versandt worden sei die ausgestopfte Eule aus der Ukraine.

Verstoss gegen das Bundesnaturschutzgesetz

Bei Tier- und Pflanzenarten, die dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterliegen, ist die Einfuhr-, Aus- und Durchfuhr nur mit entsprechenden Genehmigungen zulässig, wie das Hauptzollamt Singen schreibt. Weil der Senior die erforderlichen Papiere nicht habe vorlegen können, laufe nun ein Strafverfahren wegen des Verstosses gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Laut Angaben des Zolls sterben täglich weltweit bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Ein Grund dafür sei der internationale Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen, der sich zu einem lukrativen Geschäft entwickelt habe. Weltweit seien mehr als 5800 Tier- und 30'000 Pflanzenarten und die daraus gewonnenen Erzeugnisse geschützt.

roch, sda