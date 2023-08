Weil einem 63-jährigen Mann das Geld für Diesel fehlte, wollte er aus dem Tank eines parkierten Lastwagens in Buchs den Treibstoff absaugen. (Symbolbild) Bild: Keystone

Ein 63-jähriger Mann hat am Montagabend in Buchs AG versucht, Diesel aus einem parkierten Lastwagen abzuzapfen. Die Polizei konnte den zur Verhaftung ausgeschriebenen Deutschen jetzt festnehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann, der am Montagabend Diesel aus einem parkierten LKW in Buchs AG stehlen wollte, ist festgenommen worden.

Ein Polizeihund hatte den Mann ausfindig gemacht.

Der Deutsche ist geständig. Als Grund sagte er, ihm habe das Geld zum Tanken gefehlt. Mehr anzeigen

Ein Polizeihund nahm die Fährte des Diesel-Diebs von Buchs auf – und ermöglichte dessen Festnahme.

Der Deutsche ohne festen Wohnsitz in der Schweiz lebte in einem in der Nähe abgestellten Wohnmobil, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Er sei wegen des versuchten Diebstahls geständig. Der Mann gab zu Protokoll, ihm habe Geld zum Tanken gefehlt.

Der Mann hatte versucht, Treibstoff aus einem parkierten Lastwagen auf dem Betriebsgelände einer Kiesgrube im Gebiet Lostorf ausserhalb von Buchs AG zu stehlen.

Einem Passanten fiel am späten Montagabend ein Mann auf, der verdächtig um die parkierten Fahrzeuge schlich. Als die Polizei wenig später eintraf, war der Unbekannte im Wald verschwunden. Bei den Lastwagen fand sie nach eigenen Angaben mehrere Kanister sowie ein Stück Schlauch vor. Ausserdem war bei einem Lastwagen der Tankdeckel entfernt und der Boden mit Diesel verunreinigt.

Die Fährte führte den Polizeihund zum in der Nähe parkierten Wohnmobil. Der Gesuchte blieb zunächst verschwunden. Er getraute sich gemäss Polizeiangaben später zurück – und er wurde festgenommen.

SDA, gbi