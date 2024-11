Kind (12) bei Unfall mit Auto verletzt

Das Kind wurde von der Ambulanz mit mittelschweren Verletzungen ins Spital eingeliefert. (Symbolbild) Keystone

Am Samstagnachmittag kam es in Sirnach TG zu einem Autounfall. Dabei wurde ein Kind verletzt.

Ein 12-jähriges Kind hat am Samstagnachmittag in Sirnach TG bei einem Zusammenstoss mit einem Auto mittelschwere Verletzungen erlitten. Die Ambulanz lieferte den Jungen ins Spital ein, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.

Zum Unfall kam es gegen 16.40 Uhr auf der Wilerstrasse in Richtung Gloten. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei rannte das Kind kurz vor der Verzweigung mit der Obermattstrasse von rechts über die Strasse und wurde vom Auto eines 25-jährigen Autofahrers erfasst.

yedu, sda