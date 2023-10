Das entwendete Auto musste mit einem Kran aus dem Bach in Hallau geborgen werden. Symbolbild: Keystone

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Hallau mit einem gestohlenen Auto in einem Bach gelandet. Er wurde nicht verletzt. Zum Unfall kam es wegen der Ablenkung durch ein Mobiltelefon. Gemeldet wurde der Unfall von Dritten.

Den Lenker ermittelte die Polizei wenig später, wie sie mitteilte. Der junge Mann hatte das Auto von einem Hof entwendet. Durch das Telefon abgelenkt, geriet er über eine Böschung und in den Bach.

Eine Gewässerverschmutzung liess sich verhindern. Das Unfallfahrzeug barg ein Kran aus dem Bach. Der Dieb muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

