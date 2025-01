Am Auto entstand Totalschaden Polizei Glarus

Ein Mann will in Niederurnen GL seine brennende Zigarette aus dem Auto werfen und zündet dabei versehentlich das Fahrzeug an.

Keystone-SDA, jc, sda SDA

In Niederurnen GL haben am Donnerstag zwei Männer eine verhängnisvolle Autofahrt erlebt. Zunächst wollte der 23-jährige Beifahrer während der Fahrt eine Zigarettenkippe aus dem Fahrzeug werfen. Die Kippe landete jedoch neben den Füssen, wo der Fussteppich in Brand geriet.

Der Beifahrer sprang daraufhin aus dem fahrenden Auto. Dabei wurde er am Hinterkopf verletzt, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mitteilte. Der Lenker habe daraufhin das Auto angehalten und sei ausgestiegen. Kurze Zeit später sei das Auto in Vollbrand gestanden.

Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und auch der Strassenbelag wurde gemäss Mitteilung stark beschädigt. Eine Ambulanz brachte den Beifahrer mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung in ein Spital.