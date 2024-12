Das Auto landete nach einem Selbstunfall auf dem Bahngleis, der Lenker konnte unverletzt aussteigen. Bild: Keystone

Das Auto eines 66-jährigen Lenkers ist am Montag in Staad nach einem Selbstunfall auf den Gleisen zum Stillstand gekommen. Der Bahnverkehr musste unterbrochen werden. Dem Mann wurde nach einer Blut- und Urinprobe der Führerausweis entzogen.

Keystone-SDA, tpfi SDA

Der 66-jährige Mann sei um 21.30 Uhr auf der Höhe der Mosti Staad geradeaus über die Gegenfahrbahn gefahren, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Dort prallte das Auto gegen mehrere Pfosten und durchschlug einen Zaun. Schliesslich kam das Fahrzeug auf den Bahngleisen zum Stillstand.

Der unverletzte Lenker stieg aus und begab sich in Richtung Hauptstrasse und von dort zum Seeufer. Eine ausgerückte Patrouille konnte ihn am Fuss einer Treppe, im See stehend, anhalten. Auskunftspersonen seien dem Mann gefolgt, heisst es in der Mitteilung. Der 66-Jährige wurde als fahrunfähig eingestuft, der ausländische Führerausweis wurde ihm aberkannt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Schäden in noch unbekannter Höhe gab es auch an der Bahninfrastruktur. Der Bahnverkehr war bis zur Räumung des Unfallorts kurz vor 23 Uhr unterbrochen. Mögliche Auswirkungen auf die Umwelt werden noch abgeklärt.