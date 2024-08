Der Lenker des Autos wurde leicht verletzt in ein Spital gebracht. Keystone

Ein Mann (39) gerät am Samstagabend bei einem Unfall ins Schleudern. Sein Auto überschlägt sich, der Lenker wird leicht verletzt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann (39) gerät am Samstagabend bei einem Unfall ins Schleudern.

Sein Auto überschlägt sich, der Lenker wird leicht verletzt. Mehr anzeigen

Das Auto eines 39-jährigen Lenkers hat sich am Samstagabend bei einem Selbstunfall bei Chur überschlagen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Chur am Sonntagmorgen mitteilte.

Der Unfall ereignete sich nach 19.15 Uhr in einer Rechtskurve nach der Autobahnausfahrt Chur Süd, wie die Polizei mitteilte.

Der Lenker sei ins Schleudern geraten und über die Gegenfahrbahn gefahren. Daraufhin habe sich das Auto überschlagen und sei auf einem Parkplatz zum Stillstand gekommen. Am Auto entstand laut Mitteilung Totalschaden.

Der Autofahrer musste seinen Führerausweis demnach sofort abgeben. Die Stadtpolizei Chur hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

sda