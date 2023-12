Bub von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Sechsjähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Sargans SG Der Unfallort an der St. Gallerstrasse bei der Abzweigung zur Rheinstrasse in Sargans. Hier kam der sechsjährige Bube ums Leben. Bild: Kapo SG Nebst Polizei rückte auch die örtliche Feuerwehr aus. Doch für den Buben kam jede Hilfe zu spät. Bild: Kapo SG Sechsjähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Sargans SG Der Unfallort an der St. Gallerstrasse bei der Abzweigung zur Rheinstrasse in Sargans. Hier kam der sechsjährige Bube ums Leben. Bild: Kapo SG Nebst Polizei rückte auch die örtliche Feuerwehr aus. Doch für den Buben kam jede Hilfe zu spät. Bild: Kapo SG

In Sargans SG ist am Dienstag ein sechsjähriges Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen: Der Bube war auf dem Trottoir unterwegs, als er von einem Lastwagen erfasst wurde. Jede Hilfe kam zu spät.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag zur Mittagszeit hat sich in Sargans SG auf der St. Gallerstrasse ein tödlicher Unfall ereignet.

Ein Lastwagenfahrer hatte aus unbekannten Gründen einen sechsjährigen Buben übersehen, der mit seinem Kickboard auf dem Trottoir unterwegs war.

Der LKW erfasste das Kind und verletzte es dabei tödlich. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich am Dienstag vor 12 Uhr an der St. Gallerstrasse in Sargans SG. Ein Lastwagenfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Trübbach. Als er einen Kreisel verliess, erfasste das Fahrzeug einen sechsjährigen Jungen, der mit seinem Kickboard auf dem Trottoir unterwegs war.

«Trotz sofortigem Ausrücken der Rettungskräfte verstarb der Sechsjährige noch auf der Unfallstelle», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Der 56-jährige Lastwagenfahrer habe den Buben aus bisher ungeklärten Gründen übersehen. Das Kind sei Schweizer Nationalität gewesen.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen standen ein Rettungsteam, eine Staatsanwältin und die psychologische Erste Hilfe sowie die örtliche Feuerwehr im Einsatz.