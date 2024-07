Das Mehrfamilienhaus wurde zum Raub der Flammen. Keystone

Ein Mehrfamilienhaus in Dietschwil SG geriet in der Nacht in Vollbrand. Nach den Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrleute eine Leiche in dem Mehrfamilienhaus

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Sonntag in Dietschwil SG ist in der Brandruine ein Leichnam aufgefunden worden.

Am Morgen hatte die Polizei noch mitgeteilt, eine Person werde vermisst.

Aufgrund des Fundorts sei es «durchaus wahrscheinlich», dass es sich bei der tot aufgefundenen Person um den vermissten Bewohner der Liegenschaft handle. Mehr anzeigen

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Nacht auf Sonntag in Dietschwil SG ist in der Brandruine ein Mensch tot aufgefunden worden. Wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte, fanden Feuerwehrleute die Leiche nach den Löscharbeiten bei der Begehung des Brandobjektes.

Am Morgen hatte die Polizei noch mitgeteilt, eine Person werde vermisst. Am Nachmittag hiess es in einer zweiten Mitteilung, nun werde abgeklärt, ob es sich bei der tot aufgefundenen Person um den vermissten Bewohner der Liegenschaft handle.

Aufgrund des Fundorts sei dies «durchaus wahrscheinlich». Die Brandursache ist noch unbekannt. Ermittlungen laufen.

Die Feuerwehr war am Sonntag kurz nach Mitternacht alarmiert worden. Sie konnte den Vollbrand des Gebäudes nicht mehr verhindern. Drei Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses traf sie ausserhalb des Hauses unverletzt an. Dieses ist nicht mehr bewohnbar und wird laut Communiqué abgebrochen werden müssen.

dosp, sda