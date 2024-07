In der Bodenseeregion gibt es Gästekarten, die sich nicht nur an Feriengäste, sondern auch an Einheimische richten. (Archivbild) Keystone

In der Bodenseeregion sind verschiedene Gästekarten im Angebot. Sie richten sich nicht nur an Tourist*innen, sondern auch an Einheimische, die in der Region Ferientage verbringen wollen. Ein Blick auf die Angebote kann sich lohnen.

sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Bodenseeregion gibt es verschiedene Gästekarten zur Auswahl, die meisten Gästekarten sind für Tourist*innen gedacht.

Es gibt aber auch Angebote für Einheimische, die Ferien daheim machen. Mehr anzeigen

Gästekarten mit Vergünstigungen für Feriengäste gibt es inzwischen in fast allen Tourismusregionen. Die meisten Angebote sind für Übernachtungsgäste gedacht. Die Bandbreite ist allerdings gross – auch im Bodenseeraum.

Der Klassiker ist das St. Galler Mobility-Ticket. Feriengäste, die mindestens einmal in der Stadt St. Gallen übernachten, erhalten damit freie Fahrt mit dem ÖV auf dem Gebiet der Stadt St. Gallen bis zum Bodensee. Finanziert wird das Ticket über die Gasttaxe, die von den Feriengästen verlangt wird.

Oskar – Ostwind Streckennetz und gratis Eintritte

Etwas anders funktioniert dies bei Oskar, einer Gästekarte, die von zahlreichen Hotels und Pensionen in der ganzen Ostschweiz angeboten wird. Finanziert wird sie über eine Jahrespauschale, die die Beherbungsbetriebe abhängig von ihrer Grösse zahlen.

Oskar gibt es erst ab zwei Übernachtungen. Die Karte kostet dann 17 Franken pro Tag. Damit kann das ganze Ostwind-Streckennetz gratis genutzt werden. Inbegriffen sind auch Eintritte in Museen oder Fahrten mit Bergbahnen oder Schiffen.

Die Gästekarte befinde sich aktuell in einer Überarbeitungsphase, heisst es von St. Gallen-Bodensee-Tourismus. Künftig soll damit ein breiteres Publikum angesprochen werden. Gedacht wird etwa an Gäste, die bei Freunden übernachten oder an Einheimische.

Bodensee Card plus – 160 Erlebnisse, auch für Einheimische

Mit der Bodensee Card plus gibt es allerdings bereits eine Gästekarte, die sowohl auf Feriengäste als auch Einheimische zielt. Damit könne die eigene Heimat neu erlebt werden, heisst es in der Werbung dazu. «Micro Adventures» lautet der entsprechende Fachausdruck.

Geboten wird unter anderem freier Eintritt für 160 Ausflugsziele rund um den Bodensee in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Karte ist für drei oder sieben flexibel wählbare Tage erhältlich. Für drei Tage kostet sie 81 Franken oder 76 Euro pro Person. Kinder von 6 bis 15 Jahre zahlen 49 Franken.

Nur wenige Schweizer Orte von Overtourism betroffen Höhere Preise, Littering, Verkehrsprobleme, knapper Wohnraum und Umweltverschmutzung können die Folgen von zu vielen Touristen sein. In einzelnen Regionen kann es Einheimischen da schon mal zu viel werden. 04.07.2024

Inklusive sind etwa die Eintritte in die St. Galler Stiftsbibliothek, ins Zeppelinmuseum in Friedrichshafen oder ins Kunsthaus Bregenz. Mit der Pfänderbahn, der Säntis-Schwebebahn oder auf den Hohen Kasten kann gratis gefahren werden. Freie Fahrt gibt es auch auf den Kursschiffen auf Bodensee und Rhein.

Alle möglichen Ausflugsziele sind damit aber nicht abgedeckt: So fehlt etwa der Eintritt auf die Insel Mainau. Vor dem Kauf lohnt sich deshalb ein Blick auf die Informationen zum Geltungsbereich der Karte.

Bodensee-Ticket – Bahn- und Busnetz, auch mit Halbtax

Für die Nutzung des öffentlichen Regionalverkehrs in der Bodenseeregion gibt es das Bodensee Ticket mit dem Slogan «Drei Länder – ein Ticket». Es ist sowohl als Tageskarte als auch als 3-Tages-Pass erhältlich.

Die Schwierigkeit: Die Karte gibt es je nach Preis für eine oder für mehrere Zonen. Die erweiterte Bodenseeregion wurde nämlich in Ost, West und Süd unterteilt. Die Trennung zwischen Ost und West geht mitten durch den See.

Wer also mit dem Bodensee Ticket sowohl die Pfahlbauten in Unteruhldingen, die Altstadt von Lindau und das Würth Museum in Rorschach besichtigen will, braucht das Ticket für zwei Zonen. Die dritte Zone – Süd – würde dann auch noch das Appenzellerland sowie die Region bis Wil abdecken.

Das Bodensee Ticket kostet als Tageskarte für alle drei Zonen 47 Franken, mit Halbtax 39 Franken. Für Familien gibt es Ermässigungen. Abgedeckt sind damit das Bahn- und Busnetz rund um den Bodensee, nicht aber die saisonalen Kursschiffe. Dort gibt es allerdings Ermässigungen. Die Benutzung der Fähren Friedrichshafen – Romanshorn sowie Konstanz – Meersburg ist im Preis inbegriffen.

sda/tgab