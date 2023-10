Die diesjährige Olma und der Herbstjahrmarkt sind ruhig und ohne grössere Zwischenfälle verlaufen, sagt die Stadtpolizei St. Gallen. Bild: Keystone

Zur Olma und zum Herbstjahrmarkt in St. Gallen zieht die Polizei eine positive Bilanz. Obwohl besonders an den Wochenende viele Besucherinnen und Besucher gekommen seien, sei es zu keinen grösseren Zwischenfällen gekommen, schreibt die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung von Sonntag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Vor allem schwere Verletzungen seien ausgeblieben. Die Polizei wurde zu 13 tätlichen Auseinandersetzungen gerufen. Wegen aggressiver Personen musste sie 16 Mal intervenieren. Diese Zahlen lagen im Vorjahr allerdings tiefer: Damals intervenierte die Polizei wegen aggressiver Personen sieben Mal und wegen tätlicher Auseinandersetzungen sechs Mal. Keine Meldungen liegen bislang zu Sachbeschädigungen vor.

48 Personen bekamen eine Busse, weil sie wild uriniert hatten. Letztes Jahr waren es 46 gewesen. Am häufigsten musste die Polizei gegen falsches Parkieren vorgehen: 336 Ordnungsbussen wurden ausgestellt; im Vorjahr waren 571 Fahrzeughalterinnen oder Fahrzeughalter gebüsst worden.

Die Zahlen beziehen sich auf den Stand bis Sonntagmorgen. Die Olma und der Herbstjahrmarkt dauerten vom 12. Oktober bis am 22. Oktober.

