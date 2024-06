Wegen der öligen Wasserverschmutzung legte die Feuerwehr bei Altenrhein Ölsperren aus. Bild: Keystone

Eine ölige Flüssigkeit ist am Samstagnachmittag vom Hörlistegkanal in St. Margrethen in den Alten Rhein geflossen. Feuerwehren und der kantonale Gewässerstützpunkt errichteten Ölsperren. Das hat Auswirkungen auf die Schifffahrt im Alten Rhein.

Eine ölige Flüssigkeit ist vom Hörlistegkanal in St. Margrethen in den Alten Rhein geflossen.

Der Ursprung der Verschmutzung ist bislang noch unbekannt.

Feuerwehren und der kantonale Gewässerstützpunkt errichteten Ölsperren. Mehr anzeigen

Wegen der hohen Pegel in den Flüssen und der grossen Wassermassen in der Kanalisationen war die Suche nach dem Ursprung der öligen Flüssigkeit schwierig, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Frage war bis am Abend ungeklärt.

Durch die intensiven Regenfälle der letzten Tage gab es einen Rückstau in der Kanalisation. Wie die Polizei vermutete, könnte dadurch an einem vorerst unbekannten Ort ein Ölabscheider überspült worden sein. Um welche Flüssigkeit es sich handelt und wie viel davon in die Gewässer gelangte, war ab Abend ebenfalls nicht abschliessend geklärt.

Die Feuerwehren errichteten am Einlauf des Hörlistegkanals und im Alten Rhein vor dem Einlauf in den Bodensee Ölsperren. Dadurch ist die Schifffahrt auf dem Alten Rhein beeinträchtigt. Der Hafen Rheinspitz und die Marina Rheinhof sind bis Sonntagmorgen um 9 Uhr geschlossen. Die Durchfahrt von Alrenrhein bis Rheineck bleibt für die Schifffahrt nach Polizeiangaben voraussichtlich bis Montagmorgen gesperrt.

