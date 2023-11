Das totalbeschädigte Auto: Der Lenker war in einen Sekundenschlaf gefallen und von der Strasse abgekommen. Keystone

Weil ein Autofahrer in einen Sekundenschlaf fiel, kam es am Dienstagabend in Merishausen SH zu einem Selbstunfall. Beide Insassen erlitten dabei Verletzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heftiger Selbstunfall in Merishausen im Kanton Schaffhausen: Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug in einen Baum gelenkt.

Der Fahrer und eine Beifahrerin erlitten Verletzungen, am Auto entstand gemäss Polizeiangaben Totalschaden.

Der 72-jährige Fahrer war wohl in Sekundenschlaf gefallen. Mehr anzeigen

Bei einem Selbstunfall in Merishausen SH haben sich am Dienstagabend beide Insassen eines Autos verletzt: Der 72-jährige Lenker war gemäss ersten Erkenntnissen der Schaffhauser Polizei gegen 18 Uhr in einen Sekundenschlaf gefallen.

Das Fahrzeug kam in der Folge auf der H4 zwischen Chlooster und Chloosterwis von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den heftigen Aufprall kippte das Auto auf die Fahrerseite und erlitt einen Totalschaden.

Ersthelfer betreuten die beiden Insassen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen brachten dann der Lenker und seine Beifahrerin in ein Spital.

SDA, red.