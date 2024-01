Mädchen attackieren Polizisten am St. Galler Bahnhof

Ungewöhnlicher Einsatz im Bahnhof für die Kantonspolizei St. Gallen. (Symbolbild) Keystone

Drei jugendliche Mädchen haben sich am Bahnhof St. Gallen mit der Polizei angelegt: Sie versuchten mit Gewalt, die Personenkontrolle eines 15-Jährigen zu verhindern. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die St. Galler Kantonspolizei wollte am Freitag einen 15-jährigen Jungen am Bahnhof St. Gallen kontrollieren. Doch dabei wurde sie von drei Teenager-Mädchen angegriffen.

Die Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren hätten auf die Polizeibeamt*innen eingeschlagen und versucht, sie von dem Jungen wegzuzerren.

Die Kantonspolizei setzte Pfefferspray ein und musste Hilfe von der Stadtpolizei holen.

Am Ende wurden alle vier Jugendlichen festgenommen. Mehr anzeigen

Drei Mädchen im Teenageralter haben die Polizei am Freitagabend am Bahnhof St. Gallen mit Gewalt an einer Personenkontrolle zu hindern versucht. Ein 15-Jähriger, den die Zivilpatrouille kontrollieren wollte, konnte zunächst fliehen, wurde später aber festgenommen.

Alltäglich ist der Vorfall nach Polizeiangaben nicht. Man beobachte aber eine zunehmende Respektlosigkeit – von immer jüngeren Personen, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Jugendlicher nahm zweimal Reissaus

Die Patrouille habe den 15-Jährigen kurz vor 20.30 Uhr auf einem Perron angesprochen. Dieser sei nach einem kurzen Gespräch geflohen, aber wenig später von der Polizei eingeholt worden, heisst es in der Polizeimeldung.

Die drei Mädchen mischten sich den Angaben zufolge ein, als die Polizei den 15-Jährigen in Handschellen abführen wollte. Nach einer weiteren Flucht habe man ihn erneut angehalten – da hätten die Mädchen versucht, die Polizisten wegzuzerren. Auch hätten die Teenagerinnen auf die Polizeibeamten eingeschlagen.

Laut Communiqué setzte die Polizei Pfefferspray ein und zog sich zunächst zurück. Später seien mithilfe der St. Galler Stadtpolizei alle vier Jugendlichen festgenommen worden – wobei sich die Mädchen teils heftig gewehrt hätten und erneut tätlich geworden seien. Die Polizistinnen und Polizisten blieben bei dem Vorfall aber unverletzt.

15-Jähriger war zur Festnahme ausgeschrieben

Bei den festgenommenen Mädchen handelt es sich gemäss Kantonspolizei um eine 13-jährige Schweizerin, eine 15-jährige Eritreerin sowie eine 16-jährige Afghanin.

Der männliche Jugendliche, ein Schweizer, sei zur Festnahme ausgeschrieben gewesen und wie verlangt in eine Institution für Jugendliche zurückgebracht worden, hiess es.

SDA, red.