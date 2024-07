Der Lastwagen hielt in einem Baustellenbereich in Soazza GR an, als der Brand ausbrach. Bild: Keystone

Auf der Autobahn A13 in Graubünden ist ein Sattelschlepper mit sechs aufgeladenen Autos am Freitag in Brand geraten. Die Feuerwehr brauchte Stunden, bis sie den Brand löschen konnte. An vier Neuwagen, dem Anhänger und dem Strassenbelag entstand grosser Sachschaden.

SDA

Der Lastwagenzug war von Frankreich kommend unterwegs nach Italien, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Der Chauffeur bemerkte demnach am Freitag kurz vor 14.00 Uhr, dass beim Anhänger weisser Rauch aufstieg.

Der Fahrer hielt den Lastwagen in einem Baustellenbereich in Soazza an. Die Feuerwehren standen teils bis zu sechs Stunden im Einsatz. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Die A13 – die wichtigste Nord-Süd-Alternativroute zum Gotthard – war vorübergehend komplett gesperrt. Der Schwerverkehr musste in Warteräumen zurückbleiben. Der übrige Verkehr wurde über die Kantonsstrasse umgeleitet.

ot, sda