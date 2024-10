Auto in mehrere Teile gerissen – Fahrer (21) stirbt

Unfall Winkeln ZH Das Auto wurde in mehrere Teile zerrissen Bild: BRK News Das Wrack ist völlig zerfetzt. Bild: BRK News Der Mann prallt frontal gegen einen Baum Bild: BRK News Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Bild: BRK news Die genaue Unfallursache ist noch unklar Bild: BRK News Unfall Winkeln ZH Das Auto wurde in mehrere Teile zerrissen Bild: BRK News Das Wrack ist völlig zerfetzt. Bild: BRK News Der Mann prallt frontal gegen einen Baum Bild: BRK News Auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Bild: BRK news Die genaue Unfallursache ist noch unklar Bild: BRK News

Auf der Zürichstrasse in Winkel ZH ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer (21) ums Leben gekommen. Der Mann prallt gegen einen Baum, das Auto wird in mehrere Teile zerrissen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Zürichstrasse in Winkel ZH ist am frühen Freitagmorgen ein Autofahrer (21) ums Leben gekommen.

Der Mann prallt gegen einen Baum, das Auto wird in mehrere Teile zerissen. Mehr anzeigen

Bei einem Selbstunfall auf der Zürichstrasse in Winkel ZH ist am frühen Freitagmorgen ein 21-jähriger Automobilist ums Leben gekommen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, kam der Mann auf dem Weg von Kloten nach Bülach aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Das Fahrzeug wurde in mehrere Teile zerrissen. Der Schweizer verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Polizei weiter mitteilte.

Wegen des Unfalls war die Zürichstrasse für mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

kafa, sda