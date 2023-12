Zürich, Blick auf den Stadtzürcher Kreis 4. Bild: Imago

Ein 40-jähriger Mann ist bei einem Streit am Samstagabend im Kreis 4 in Zürich verletzt worden. Ein 38-jähriger Mann wurde von der Stadtpolizei festgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz nach 21 Uhr kam es in einem privaten Partyraum zu einer Auseinandersetzung.

Diese verlagerte sich anschliessend ins Treppenhaus, wo auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde.

Ein 40-jähriger Mann wurde anschliessend ins Spital gebracht, die Polizei verhaftete einen 38-Jährigen. Mehr anzeigen

Zu der Auseinandersetzung kam es kurz nach 21.00 Uhr in einem privaten Partyraum, wie die Zürcher Stadtpolizei am Montag mitteilte. Der Streit habe sich in das Treppenhaus verlagert, wo während der körperlichen Auseinandersetzung auch eine Stichwaffe zum Einsatz gekommen sei.

Ein 40-jähriger Türke sei verletzt ins Spital gebracht worden. Die Polizei habe einen zwei Jahre jüngeren Landsmann festgenommen. Der Tathergang und die Hintergründe waren zunächst noch unklar.

sda