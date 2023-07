Mit der Wasserqualität im Hallen- und Freibad Embrach ZH stimmt etwas nicht (Symbolbild). Keystone

Ein technischer Defekt hat manchen Besucher*innen der Badi Talegg in Embrach ZH die Laune verdorben: Sie berichten von grausigem Badewasser. Die Anlage bleibt nun während mehrerer Wochen geschlossen.

Zwangspause mitten in der Hauptsaison: Das Hallen- und Freibad Talegg in Embrach bleibt während mindestens vier Wochen geschlossen. Grund dafür ist «ein technischer Defekt bei der Aufbereitung des Badewassers, welcher leider zu weiteren gravierenden Schäden führte». Das teilte die Zürcher Gemeinde am Samstag auf ihrer Website mit.

Bei «20 Minuten» schildern mehrere Badigäste unappetitliche Szenen, die sie am Samstag beobachtet hätten. Hunderte hätten sich im Wasser getummelt, sagt eine 34-Jährige. «Das Wasser war vom Urin allerdings trüb und gelb-grünlich gefärbt». Sie habe sich zunächst nichts weiter dabei gedacht.

Um 16 Uhr habe der Bademeister dann einen Aushang angebracht, den jemand aus der «20 Minuten»-Leserschaft ebenfalls fotografiert hat. Darauf heisst es: «Aufgrund technischer Störungen und Nichteinhalten der kantonalen Richtlinien bleibt das Frei- und Hallenbad bis voraussichtlich Sonntag 13.8. geschlossen.»

Die 34-jährige Besucherin ist sauer. Sie vermutet: Man habe die Badi so lange wie möglich offenlassen wollen, um noch möglichst viel Geld zu machen.

Ein 51-jähriger Badigast stösst sich ebenfalls daran. Er wird mit den Worten zitiert: «Ich bin sehr oft mit meinen Enkelkindern in der Badi aber so etwas ‹gruusiges› habe ich noch nie erlebt.»

Gemeinde bestätigt: Schon tagelang Probleme gab

Der Embracher Gemeindeschreiber Daniel von Büren bestätigte dem Newsportal, dass sich bereits vor Tagen technische Probleme bei der Umwälzung des Badewassers gezeigt hätten. Die nötigen Reparaturarbeiten seien auch sofort angegangen worden.

Am Samstag sei dann aber zusätzlich eine zentrale Steuereinheit ausgefallen, «die für die Aufrechterhaltung der Badewasserqualität essenziell ist», wird von Büren zitiert.

Er hält aber zugleich fest: Die Wasserqualität habe sich bis zuletzt «nicht im optimalen, aber stets im tolerierbaren Bereich» bewegt.