Die Stadtpolizei Zürich konnte am Dienstagmorgen mithilfe eines Restaurantbesitzers zwei Einbrecher festnehmen. (Symbolbild) Keystone

Auf frischer Tat ertappte ein Restaurant-Besitzer in Zürich zwei Diebe. Er sperrte diese ein, bis die Polizei kam. Wegen der Geräuschkulisse bekamen die beiden davon nicht einmal etwas mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Keller eines Zürcher Restaurants wollten zwei Einbrecher einen Tresor leerräumen. Doch das ging gewaltig schief.

Der Restaurant-Besitzer schloss die beiden Diebe im Keller ein. Sie bekamen davon aber nichts mit.

Auch das Anrücken der Polizei bekamen sie nicht mit. Mehr anzeigen

Ein Restaurantbesitzer hat in der Nacht auf Dienstag im Kreis 10 in der Stadt Zürich zwei Einbrecher im Keller eingeschlossen. Die beiden waren damit beschäftigt, mit Werkzeug den Tresor zu öffnen, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Offenbar überhörten die Einbrecher dabei das Schliessen der Türe. Der Besitzer rief die Polizei, die den 16- und den 20-Jährigen verhaften konnte. Aufgrund der selber verursachten Geräuschkulisse hatten die Algerier auch die anrückenden Einsatzkräfte nicht gehört.

Die Polizei klärt nun ab, ob die beiden für weitere Einbrüche verantwortlich sind.

sda/aru