In Embrach ZH ist eine Frau nach einer körperlichen Auseinandersetzung gestorben. Sie erlag im Spital ihren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem heftigen Streit in einer Wohnung in Embrach ist eine Frau gestorben.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde die Frau zunächst in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo sie schliesslich ihren Verletzungen erlag. Mehr anzeigen

Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Wohnung in Embrach ist am Sonntagabend eine schwer verletzte Frau in kritischem Zustand ins Spital gefahren worden. Dort erlag sie schliesslich ihren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag meldet.

Demnach ging gegen 19.30 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein heftiger Streit zwischen einem Mann und einer Frau ereigne.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte trafen der Medienmitteilung zufolge auf eine schwer verletzte 30-jährige Frau. Sie wurde demnach von einem Ambulanzteam erstversorgt und anschliessend ins Spital gebracht, wo sie in der Nacht auf Montag verstarb. Der 38-jährige Schweizer wurde festgenommen.

Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für Gewaltdelikte geführt werden.

Die Kantonspolizei machte keine Angaben darüber, in welchem Verhältnis die beiden zueinander standen.