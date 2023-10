Mitreisender Pilot wollte Triebwerke abschalten

Ein dramatischer Vorfall hat sich offenbar an Bord einer Maschine der Alaska Airlines am Sonntag abgespielt. Laut Behördenangaben versuchte ein Pilot, der sich ausser Dienst befand, während eines Fluges nach San Francisco, die Triebwerke abzuschalten, durch das Auslösen des Feuerlöschsystems an Bord, wie die US-Luftfahrtbehörde mitteilte.

24.10.2023