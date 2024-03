Eine Kollision zwischen zwei Trams sorgte in Zürich am Mittwochabend für Wartezeiten auf mehreren Strecken. Gaetan Bally/KEYSTONE

Beim Bahnhof Stadelhofen krachen am Mittwochabend in Zürich zwei Trams ineinander. Ursache könnte ein Weichenproblem gewesen sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gegen 18.00 Uhr am Mittwochabend kam es in Zürich zu einem Crash zwischen zwei Trams.

Ausser einem Riesenschreck ist aber niemandem ernsthaft etwas passiert.

Mit Wartezeiten und Verzögerungen im Verkehr muss aber gerechnet werden. Mehr anzeigen

Riesenschreck am Feierabend in Zürich. Zwei Trams kollidieren miteinander, mitten im Stossverkehr am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr. Es habe einen «Riesenknall und eine Stromexplosion» gegeben, berichtet ein Leserreporter dem «Blick».

Gemäss Augenzeugen vor Ort ereignete sich der Unfall demnach, als eine Tram der Linie 4 gerade über eine Weiche fuhr. Die Tram krachte seitlich in ein Gefährt der Linie 2 und hinterliess eine grosse Schramme. Ursache könnte also ein Weichenproblem gewesen sein.

Eine andere Augenzeugin, die selbst in dem betroffenen Tram der Linie 4 sass, berichtet «20 minuten», dass das Tram aus den Schienen gesprungen sei, einige Scheiben zu Bruch gegangen seien und einige Personen Glassplitter auf den Kopf bekommen hätten.

Daniela Tobler, Mediensprecherin der Verkehrsbetriebe Zürich, teilte auf Blick-Anfrage mit, dass bei dem Unfall auch ein Stromabnehmer beschädigt wurde. Weiche und Stromabnehmer würden nun überprüft.

Laut Stadtpolizei Zürich wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt. «BRK News» berichtete am späteren Abend von drei leicht verletzten Personen, die vor Ort ambulant behandelt werden konnten.