Luxus-Immobilie in Zürich sucht seit Monaten nach Mietern

Das Weisse Schloss in Zürich, hier im Jahr 2008, hat seit Monaten eine leere Luxus-Wohnung zu vermieten. Bild: Commons/Sidonius

Die Traum-Immobilie im Weissen Schloss in Zürich steht seit Monaten leer. Woran liegt es, dass die luxuriöse 4,5-Zimmer-Wohnung noch immer nach Mietern sucht?

Die Wohnung am General-Guisan-Quai hat 194 Quadratmeter, einen tollen Blick auf den Zürichsee und ist für 10'830 Franken pro Monat zu haben.

Laut der Zürich Versicherung gibt es «laufend Anfragen von Interessenten» und auch Besichtigungen werden durchgeführt – bislang allerdings ohne Erfolg. Mehr anzeigen

4,5 Zimmer, ein atemberaubender Seeblick und ein Mietzins, der in Zürich nicht einmal besonders hervorsticht – dennoch sucht das Weisse Schloss am General-Guisan-Quai seit mehr als einem halben Jahr nach Mietern.

«Wir erhalten laufend Anfragen von Interessenten und führen Besichtigungen der Wohnung durch», soll eine Mediensprecherin der Zürich Versicherung, der die Luxus-Immobilie gehört, laut einem Bericht der «Handelszeitung» nur knapp dazu gesagt haben. Warum also geistert das prachtvolle Anwesen schon monatelang erfolglos durch die Immobilienportale?

Schloss-Wohnung für 10'830 Franken pro Monat steht noch immer leer

Das Weisse Schloss wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Zürich erbaut, als die Stadt dank der Industrialisierung einen riesigen Wirtschaftsaufschwung erlebte. Es besitzt eine weisse Kalksteinfassade, Erkertürmchen, ein Spiegelgewölbe – und bietet dem neuen Schlossherrn oder der neuen Schlossherrin ganze 194 Quadratmeter auf eine 4,5-Zimmer-Wohnung verteilt.

Die Mietkosten? 10'830 Franken pro Monat. Dafür besticht das Traum-Apartment mit einer Dachterrasse und einer eindrucksvollen Sicht auf den Zürichsee.

Was wiederum für Skepsis sorgen könnte: Die weiss übermalten Deckenbalken, die fehlende Bodenheizung und der installierte Parkettboden dürften den ein oder anderen potenziellen Interessenten bei einem Mietzins von 130'000 Franken pro Jahr durchaus abschrecken.

Dabei wurde das Schloss erst vor knapp zwei Jahren aufwendig saniert. Dennoch sucht nicht nur die 4,5-Zimmer-Wohnung nach neuen Mietern. Auch zehn der 21 verfügbaren Büroflächen stehen mit insgesamt über 2'200 Quadratmetern aktuell frei. Für die Zürich Versicherung hält sich der Druck derweil in Grenzen: Die jährliche Wertsteigerung des Gebäudes dürfte die ausbleibenden Mieteinnahmen übertreffen.