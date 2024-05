Die Ambulanz fuhr den verletzten Kletterer ins Spital. (Archivbild) Keystone

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag in einer Kletterhalle in Winterthur-Töss rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 40-Jährige verletzte sich schwer. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital.

SDA

Warum der Mann von der Kletterwand stürzte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersuche derzeit die genaue Unfallursache, teilte die Kantonspolizei mit.

Neben der Kantonspolizei standen die Stadtpolizei Winterthur, der Rettungsdienst Winterthur, das Forensische Institut Zürich (FOR), der zuständige Staatsanwalt sowie Mitarbeitende von Care Kanton Zürich im Einsatz.

we, sda