Bei dem Unfall auf der Mittelinsel in Urdorf starb ein 70-jähriger Motorradfahrer vor Ort. Bild: Keystone

In Urdorf ist ein 70-jähriger Motorradfahrer bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Er geriet beim Anfahren gegen den Randstein einer Verkehrsinsel und kam zu Fall.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Selbstunfall in Urdorf gestorben.

Der Fahrer fuhr gegen den Randstein einer Verkehrsinsel.

Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei untersuchen die genaue Unfallursache. Mehr anzeigen

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Selbstunfall in Urdorf ums Leben gekommen. Er geriet beim Anfahren gegen den Randstein einer Verkehrsinsel, touchierte einen Kandelaber auf der Insel und kam zu Fall. Er erlag seinen schweren Verletzungen trotz rascher medizinischer Hilfe am Unfallort.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.30 Uhr, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei untersuchen die genaue Unfallursache.

sda/tcar