Die Kantonspolizei Bilder hat unverpixelte Bilder von drei mutmasslichen Schlägern veröffentlicht. Sie sollen am Ostermontag in Dietlikon einen 28-jährigen Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei veröffentlicht unverpixelte Bilder der Tatverdächtigen, da auf einen Zeugenaufruf vom 9. September keine Hinweise eingingen.

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Ostermontag, 1. April, in einer Tiefgarage nach einem Streit.

Ein 28-jähriger Schweizer wurde dabei von einer Gruppe junger Männer schwer verletzt, die zuvor im «Face Club» waren. Mehr anzeigen

Nachdem auf einen Zeugenaufruf vom 9. September keine zielführenden Hinweise auf die Täterschaft eingegangen waren, veröffentlicht die Polizei nun wie damals angekündigt unverpixelte Bilder der Tatverdächtigen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

In der Nacht auf Ostermontag, am 1. April, war es in einer öffentlichen Tiefgarage zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Eine Gruppe junger Männer, die sich zuvor in der Disco «Face Club» aufgehalten haben dürfte, verletzte dabei einen 28-jährigen Schweizer mit Fusstritten gegen den Kopf schwer.

