Beim Unfall vor dem Rotlicht in Regensdorf wurden sechs Personen verletzt. Bild: Kantonspolizei Zürich

Schwerer Unfall in Regensdorf: Vor einem Rotlicht prallte ein Autofahrer in vier vor dem Lichtsignal wartende Wagen. Sechs Personen wurden dabei verletzt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schwerer Unfall in Regensdorf mit sechs Verletzten.

Ein Autofahrer ist vor einem Rotlicht in vier Wagen gefahren.

Bei der heftigen Kollision überschlug sich das Auto des Unfallverursachers. Mehr anzeigen

Bei einem Auffahrunfall vor einem Rotlicht in Regensdorf sind am Donnerstagabend sechs Personen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein 39-jähriger Autofahrer prallte in vier vor dem Lichtsignal wartende Wagen. Zuvor war er von der Strasse abgekommen und halb auf einem Grünstreifen gefahren.

Bei einem #Verkehrsunfall in #Regensdorf prallte ein Fahrzeug in vier am Rotlicht wartende Fahrzeuge. Sechs Personen wurden verletzt. https://t.co/phTqv5GGyj pic.twitter.com/drgLoz4RB4 — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) October 31, 2024

Eine schwerverletzte Person

Bei der heftigen Kollision überschlug sich das Auto des Unfallverursachers, wie die Kantonspolizei mitteilte. Bei der Kollision wurden zwei Personen schwer verletzt. Eine dritte Person und drei Kinder kamen mit leichteren Verletzungen davon.

Fünf Verletzte brachten Ambulanzen ins Spitäler, eine schwer verletzte Person wurde von der Rettungsflugwacht abgeholt. Die Unfallursache war am Abend unklar. Die Kreuzung Wehntalerstrasse-Adlikerstrasse war mehrere Stunden gesperrt.

sda/tcar