Zürcher Polizei soll in geschlossenen Chats ermitteln dürfen

Die Zürcher Polizei soll künftig auch in geschlossenen Chats und Foren ermitteln dürfen. Damit sollen drohende Terroranschläge und andere schwere Delikte rechtzeitig erkannt und verhindert werden. Auch der Datenaustausch über die Kantonsgrenzen hinweg soll die Verbrechensbekämpfung erleichtern, wie der Zürcher Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Angesichts der steigenden Kriminalität und des ungebrochenen Bevölkerungswachstums will der Regierungsrat nicht nur das Polizeigesetz revidieren, sondern auch den Sollbestand der Kantonspolizei bis 2027 schrittweise um 108 auf 2425 Stellen erhöhen.

12.09.2024