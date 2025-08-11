Wirds jetzt eng? Ein Experte warnt vor lbensbedohlichen Medikamentenengpässen. Monika Skolimowska/dpa

Während der Zollstreit mit den USA Schlagzeilen macht, warnt Pharma-Experte Nam Trung Nguyen vor einer viel grösseren Gefahr: Die massive Abhängigkeit von Medikamenten aus China und Indien könnte fatale Folgen haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pharma-Experte Nam Trung Nguyen warnt vor einer kritischen Abhängigkeit von China und Indien.

Die beiden Länder könnten bei geopolitischen Spannungen zu lebensbedrohlichen Medikamentenengpässen führen.

Er sieht in Trumps geplanten Zöllen eine Chance für eine teilweise Produktionsverlagerung in die USA, um das China-Risiko zu reduzieren, da Produktion nur einen kleinen Teil der Wertschöpfung ausmacht.

Nguyen fordert milliardenschwere Investitionen in politisch stabile Regionen wie den Balkan, staatliche Anreize und strengere Standortauflagen, um langfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Mehr anzeigen

Der Zollstreit zwischen den USA und der Schweizer Pharmaindustrie beherrscht derzeit die Schlagzeilen – doch ein Branchenkenner sieht eine viel gefährlichere Bedrohung am Horizont: die Abhängigkeit von China und Indien. Im «20 Minuten»-Interview schlägt Pharma-Experte Nam Trung Nguyen Alarm: Sollten sich die geopolitischen Spannungen verschärfen, drohen lebensbedrohliche Engpässe.

«Wir sprechen hier von Operationen, die man verschieben muss, weil Betäubungsmittel fehlen», warnt Nguyen. Schon heute fehlen in der Schweiz rund 700 Medikamente – darunter lebenswichtige Antibiotika und Schmerzmittel. «Es geht nicht um einen Tag Kopfschmerzen, sondern um unbehandelte Parkinson-Patienten oder verschobene OPs.»

Trump-Drohung als Chance

Ausgerechnet die von Donald Trump angekündigten «Monster-Zölle» könnten der Branche zum Befreiungsschlag verhelfen. Der Ex-US-Präsident will, dass Pharma-Riesen wie Novartis und Roche in Amerika produzieren. Für Nguyen könnte das beiden Seiten nützen: «Die USA wollen Jobs, die Konzerne wollen weniger China-Risiko – ein Win-Win.»

Doch die Schweiz fürchtet Wertschöpfungsverlust. Nguyen winkt ab: «Die Produktion macht nur rund zehn Prozent der Wertschöpfungskette aus. Forschung und Entwicklung bleiben hier – wichtiger ist, dass wir überhaupt versorgt werden.»

China als Pulverfass

Die nackten Zahlen sind alarmierend: Bis zu 90 Prozent der weltweiten Antibiotikaproduktion kommen aus China. 2016 reichte eine Explosion in einer einzigen Fabrik, um 70 Prozent der globalen Lieferungen eines wichtigen Reserve-Antibiotikums lahmzulegen.

«Wenn China diese Abhängigkeit politisch ausspielt, könnten wir binnen Wochen in einer Versorgungskrise stecken», so Nguyen. Beispiele dafür gebe es: Im Handelskrieg mit den USA stoppte Peking kurzerhand den Export Seltener Erden.

Billig um jeden Preis

Warum setzt die Pharmaindustrie trotzdem auf Asien? «Weil es billig ist», erklärt Nguyen nüchtern. Bei Generika habe man sich ohne Not in Abhängigkeit begeben – Gewinnoptimierung sei wichtiger gewesen als Versorgungssicherheit.

Nguyens Rezept: neue Werke in politisch stabilen, aber kostengünstigen Regionen wie dem Balkan. «Die deutsche Stada wurde belächelt, als sie in Osteuropa investierte – heute sind sie unabhängiger als die Konkurrenz und profitieren von niedrigen Löhnen und hohem Ansehen.»

Politik am Zug

Doch das kostet Milliarden. Ohne staatliche Anreize werde es nicht gehen, so der Experte. Sein Vorschlag: Zulassungen an Produktionsstandorte in Europa knüpfen – und Abnahmemengen garantieren.

Ein langer Weg, räumt er ein: «Das dauert zehn, 15, 20 Jahre. Aber wir müssen jetzt anfangen – es geht um die Gesundheit aller.»