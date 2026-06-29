Une forte secousse a de nouveau touché Caracas et La Guaira lundi matin peu après 07h00 locales (11H00 GMT), ont ressenti des journalistes de l'AFP, près de cinq jours après le double séisme dont le bilan provisoire avoisine déja les 1.500 morts.

Le bilan du double séisme au Venezuela est passé à 1.450 morts dimanche. De nombreux immeubles ont été affaiblis par le tremblement de terre: 774 immeubles ont été touchés, dont 189 qui se sont écroulés totalement, de source officielle. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50.000. Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe, estiment les experts.

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